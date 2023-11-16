شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما فى مرحلة إنتاج 8 أفلام روائية ووثائقية وتسجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر لإنتاج 8 أفلام ما بين الروائية القصيرة والوثائقية والتسجيلية وأفلام التحريك، ومن تلك الأفلام فيلم "بليغ .. عاشق النغم" إخراج الدكتور حسين بكر، وهو فى مرحلة الجرافيك والميكساج، وفيلم "المعهد العالى للسينما" إخراج محمود سالم، وهو في مرحلة استكمال التصوير والمونتاج، ومن الأفلام أيضا التي يتم الإعداد لها فيلم "4 ستات – سوق الخميس" إخراج طارق الزرقاني، وهو في مرحلة الموسيقي والميكساج.

أما الأفلام الوثائقية فمنها: فيلم "أبطال من ذهب 73" في مرحلة التصوير، ومن الأفلام الروائية القصيرة فيلم "العيال كترت" إخراج حنان الشيمي، وهو في مرحلة إعداد الميزانية، وفيلم "كف مريم" إخراج روجينا بسالي وهو في مرحلة إعداد الميزانية أيضا، أما أفلام التحريك فمنها فيلم "بعد نظر" إخراج رانية محمود، وهو في مرحلة استكمال مونتاج وتيترات، ومن الأفلام أيضا فيلم " أحلام أميرة " إخراج سامح الشرقاوي وهو في مرحلة اعداد الميزانية.

جدير بالذكر أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كانت قد أصدرت قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور حسين بكر رئيساً للمركز القومي للسينما، خلفا للمونتيرة منار حسني التي أعلنت اعتذارها عن منصب رئيس المركز القومى للسينما، نظرًا لمرورها بظروف صحية عصيبة تحيل استكمال عملها وتواجدها الدائم.