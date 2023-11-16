لبلبة ترفض الإحتفال بعيد ميلادها.. وهذا السبب!

ميرنا وليد - بيروت - رفضت الممثلة المصرية لبلبة الإحتفال بعيد ميلادها، الذي يصادف يوم أمس، كما رفضت تلقي التهاني، وذلك تضامنا مع أهالي قطاع غـ زة.



وقالت لبلبة: "مبعملش عيد ميلادي ومبحتفلش بأي حاجة في الظروف الصعبة والقاسية اللي بيمر بها أهالي غـ زة".

وقد حضرت لبلبة المهرجان المصري- الأميركي للسينما والفنون، الذي أقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تم تكريمها.

ولم تتمكن لبلبة من أن تتمالك دموعها حيث إنفجرت بكاءً أثناء تسلمها الجائزة، وقالت: "مش عارفة ليه بتأثر لما بتكرّم في مكان خاص بعد ما كبرت، بفتكر كل طفولتي وحياتي الفنية، ويمكن متأثرة أوي وقلبنا كلنا موجوع، وأنا بشكر المهرجان المصري للفنون والإبداع، وبتمنى من ربنا إنه يحط إيده على إخواتنا وأطفالنا وأولادنا في فلسـ طين لإنهم ملهمش ذنب، وأنا بهتف لشعب فلسـ طين".

وعلقت لبلبة على الفيديو قائلة: "شكرا للمهرجان المصري الأمريكي للسينما و الفنون على التكريم.. و شكرا لرئيس المهرجان أ. صفوت يوسف على إصرارك لإقامة هذه الدورة فى حب و دعم فلسـ طين رغم كل الظروف الصعبه و الألم اللذى نعيشه جميعا .. .. شكرا للجاليه العربيه اللذين شاركوا فنانين مصر لإعلان موقفهم و دعمهم لفلسـ طين .. و شكرا لفناني مصر المهمومين بقضايا الوطن العربي .. أنتم خير سفراء لبلدكم و دايما مشرفين لمصر و للفن المصري فى كل مكان فى العالم ..و نرفع جميعا شعار المهرجان .. فلسـ طين فى القلب".