القبض على سارق مجوهرات جوري بكر.. وهكذا جاءت ردة فعلها

ميرنا وليد - بيروت - بعدما تعرضت مقدمة البرامج والممثلة المصرية جوري بكر للسرقة خلال مغادرتها مطار القاهرة الدولي متجهة الى بيتها، استطاعت مباحث المطار ان تلقي القبض على السارق وهو سائق في إحدى شركات نقل الركاب.
وتحتوي حقيبة جوري التي سرقت على مجوهرات وملابس ومكواة ثمينة، تقدّر قيمتها بربع مليون جنيه.
واتخذت جوري قرار التنازل عن المحضر بعد استعادة حقيبتها وكل ما تمتلكه ووجّهت رسالة شكر إلى رجال مباحث مطار القاهرة على كل جهودهم في إلقاء القبض على المتهم ومساعدتهم لها باستعادة كل اغراضها.
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