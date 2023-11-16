طلاق ألين خلف وكارلو أيوب الى الواجهة من جديد .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت احدى الصفحات الفنية ان خلافاً اندلع بين الفنانة اللبنانية ألين خلف وزوجها المخرج كارلو ايوب مما أدى الى اتخاذهما هذا القرار.

والمستغرب ان هذه الاخبار عادة الى الواجهة من العلم ان هذه المعلومات قدمية اذ كان قد كشف موقع الخليج 365 قبل أشهر انه ثمة هجراً حصل قبل سنوات بين الطرفين، من دون الدخول في نزاعات داخلية أو علنية.

وقالت المعلومات لموقع الفن في ذذلك الوقت إن الطفلة ما زالت مع والدتها ألين، التي تقوم برعايتها، وترى الطفلة والدها بين الحين والآخر، وأشارت نفس المعلومات، الى ان كارلو لا يعيش مع ألين في نفس المنزل، وحياتهما منفصلة تماماً، بعكس ما يقال عن أن علاقتهما الزوجية جيدة.

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