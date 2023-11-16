ميرنا وليد - بيروت - وجّه الفنان المصري محمد رمضان رسالة للشعب الفلسط. يني بعد حفله في مركز المنارة، مشيرا الى انه كان لديه التزامات مع شركات غير عربية ولا يربطه بها غير عقود العمل.

وكتب محمد رمضان على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "اخواتي الفلسط. ينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا إلتزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الإلتزام بها".

وتابع رمضان: "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فل. سط. ين، اللهم آمين".

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يبرر ويوضح: "لا أحد يزايد على الآخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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