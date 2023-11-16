اليكم سر الكتاب الذي أهداه رامي سمعو لخطيبته نارين بيوتي-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي عن تفاصيل الكتاب الذي اهداه لها خطيبها رجل الأعمال رامي سمعو في خطوبتهما، وانتشر مقطع فيديو قالت فيه نارين: "هذا الكتاب عو عبارة عن قصتنا انا ورامي، اذ استغرق تحضيره 5 أشهر تقريبا ، وهو من كتب القصة ويتحوي على 400 صفحة".
خطيب نارين هو رجل أعمال سوري اماراتي يعيش في دبي، خبير في الخدمات المصرفية الاستثمارية ويلقبه البعض بـ ابو الياس، ايضا عضو في مجلس مجموعة الراشد في البحرين والتي تسمى لاند مارك، ويمتلك مطعما خاصا له في الإمارات.
فارق العمر بين نارين ورامي 15 عام، يعتنق الديانة المسيحية وقيل انه من الممكن ان يعتنق الديانة الإسلامية، لكنها معلومة غير مؤكدة تداولها الجمهور.
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