وفاء عامر مع أحمد العوضي في "حق عرب"

ياسر رشاد - القاهرة - انضمت النجمة وفاء عامر لقائمة فريق مسلسل "حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، العامل في إطار اجتماعي تشويقي، ومكون من 30 حلقة.

ومن المعروف أن النجمة وفاء عامر تصور دورها في مسلسل "نقطة سودة" ويشارك في العامل عدد كبير من النجوم، منهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، أحمد خالد صالح، سماح أنور، ناهد رشدي، أشرف عبد الغفور، العمل من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.

وشاركت النجمة وفاء عامر في مسلسل" نصي التاني" كضيفه شرف، العمل كان من بطولة النجم الكوميدي على ربيع،

النجمة وفاء عامر

ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حيث جسد النجم على ربيع، خلال الأحداث شخصية موظف بنك ، ويرغب والديه محمود البزاوي وسلوي عثمان في زواجه بأسرع وقت ممكن ، مما يدخله في الكثير من المشكلات والأزمات الكوميدية بسبب بحثه عن شريكة حياته، ويعيش من خلال الأحداث قصص حب مختلفة من أكثر من نجمة.

ومن المعرف أن شاركت النجمة وفاء عامر في الماراثون الرمضاني الماضي 2023، بأكثر من عمل منهم مسلسل الكتيبة 101" مع النجم عمرو يوسف والنجم آسر ياسين، تأليف أياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وشارك فيه عدد كبير من النجوم ، وحقق نجاح وقت عرضه على شاشات التلفزيون.

النجمة وفاء عامر

كما شاركت في مسلسل “حضرة العمدة ”مع النجمة روبي وعدد كبير من النجوم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

أما من الجانب السينمائي فشاركت النجمة وفاء عامر في فيلم "أبو نسب" وتنتظر عرضه قريبًا على شاشات السينما، العمل من تأليف أيمن وتار،وإخراج رامي إمام.