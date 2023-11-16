جواب نهائي.. عرض فيلم "فرقة الموت" في عيد الأضحى 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يعمل فريق "فرقة الموت" على قدمًا وساق للانتهاء من تصوير العمل في نصف مارس القادم ليتم عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل عام 2024.

"فرقة الموت" بطولة كل من النجم أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، أسر ياسين، سماح أنور، رشدي الشامي، خالد كمال، فريدة سيف النصر، عمر عصام، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

أبطال "فرقة الموت"

الفيلم يدور في إطار تاريخي أكشن تشويقي، وتقع أحداثه في الصعيد، ويلعب أحمد عز خلال الأحداث ضابط اسمه عمر، يدخل في صراعات عديدة، مع خط الصعيد الذي يقوم بدوره آسر ياسين بالفيلم ، بينما تظهر منة شلبي بشخصية فتاة تدعي سميرة وتشارك في المقاومة الاحتلال البريطاني.

ويعد فيلم فريق الموت" العمل الخامس الذي جمع بين النجمة أحمد عز، والنجمة منة شلبي، حيث قدم الثنائي، مجموعة من الأفلام أبرزها شباب تيك أوي في 2004، بدل فاقد في 2009، ثم "حلم عزيز" الذي ظهرت منة كضيف شرف بعام 2012، وأخيرًا، اجتمعا في فيلم الجريمة في العام الماضي 2022.

منة شلبي ، أحمد عز

من ناحية آخري يرتبط أحمد عز بأكثر من عمل فني بجانب فيلم "فرقة الموت" خلال الفترة الحالية، ومنهم فيلم ولاد رزق 3، الذي يشاركه بطولته عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي ، أحمد دواد، ومن إخراج طارق العريان، بالإضافة إلي فليم موسم صيد الغزلان المأخوذ عن رواية أحمد مراد، كما يشارك النجمة يسرا في مسرحية ملك الشاطر، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض في نسخته الرابعة.