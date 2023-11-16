حفل الشيخ محمود التهامي بساقية الصاوي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الشيخ محمود التهامي، لتقديم حفلا جديدا اليوم الموافق الخميس 16 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي.

ويُنشد التهامي خلال حفله بباقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات، منها جرى الدمع وإلى متى وبعت لها روحي.

يُذكر أن الشيخ محمود التهامي أسس أول مهرجان للإنشاد الديني في مصر، ومهرجان شباب الإنشاد الأول، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد، ويعمل التهامي حاليًا على ظهور المواهب الإنشادية في مصر والوطن العربي ودعمها حتى يعيد للإنشاد الديني ثقافته.