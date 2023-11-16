الاحتفال بعيد الميلاد الــ 77 لمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، بالعيد 77 لميلاد مكتبة مصر الجديدة احدى الصروح الثقافية واعرق المكتبات في الوطن العربي، وانطلاقها لخدمة الثقافة حاملة شعلة التنوير لمن يريد ان ينهل من شتى مجالات العلوم الثقافية والادبية منذ افتتاحها في 30 نوفمبر عام 1946 وحتى الان.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، ان الاحتفال بعيد ميلاد مكتبة مصر الجديدة تشهده المكتبة يوم غدٍ الجمعة 17 نوفمبر بمقرها، بمعرض بيع لمقتنيات المكتبة من الكتب المكررة والزائدة عن حاجتها، والتى تتضمن كتب ادبية وقصص وكتب شعرية وفلسفية بسعر مخفض لتشجيع الشباب والنشأ على القراءة وجعلها اسلوب حياة لهم، المعرض مستمر بداية من يوم السبت الموافق 18 نوفمبر 2023 وحتى الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023 يوميا من الساعة 10ص الى الساعة 7.30م والجمعه فقط من الساعة 1م الى الساعة 7.30م.

وعن تاريخ المكتبة قال الدكتور نبيل حلمي، إن المكتبة وضع حجر أساسها الملك فاروق في العام 1945، وبدأت مسيرتها فى 20 نوفمبر من العام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وأضاف : “أنه فى العام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها، وافتتحت مرة أخرى أمام روادها ، حيث بلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى العام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما بها في العام 1986، ثم بدأت ميكنة أعمال المكتبة في العام 1990 ، وفى العام 1996 أجري توسيعا لمسرح المكتبة، وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، بعده مركز الكمبيوتر في العام 1997، فالمقهى الثقافى 1998، وقاعات الأنشطة و مركز اللغات 2003 ”.

وأوضح : "أن المكتبة شهدت خلال مسيرتها ثلاث ثورات، هي : يوليو 1952 ، ويناير 2011 ، ويوليو 2013 ، وزارها ملوك وملكات، وتفقد أروقتها رؤساء، ووزراء، وترأسها مثقفون، وعلماء".

وفى سياق آخر تنظم مكتبة مصر الجديدة فى الخامسة والنصف من مساء يوم بعد غد السبت ندوة بعنوان "فن العلاج النفسي" للدكتور رامز طه استشاري أول الطب النفسى وعلاج الادمان، تناقش الندوة : -



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