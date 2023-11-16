شاهد قعيد المجد يكشف عن تعرضه للسب والقذف من رجل ستيني ويعلن مقاضاته

كشف قعيد المطيري، المشهور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل تعرضه للسب والقذف من قبل رجل في الستينات من العمر، وأكد أنه لن يسامحه.

وصرح قعيد المطيري قائلاً: “أمس، اتصل بي محامي، وأخبرني بأن شخصًا قد سبني على تويتر، فرفعت قضية ضده، وأنا لست من الأشخاص الذين يقومون برفع قضايا بسبب والدتي”.

وتابع قائلاً: “عندما اكتشفت أن الرجل الذي سبني عمره 62 سنة، تجاوزت حدودي وأصبحت أكثر غضبًا. إنه يعاني من مشاكل صحية، فقد قلت للمحامي أن يعرض علي الرسالة التي سبّني بها. عندما قرأت محتوى الرسالة، زادت حقده عليه. حتى أطفاله يتصلون بالمحامي ويعتذرون، لكني قررت عدم المسامحة، حتى ولو كان صغيرًا، لكن هذا رجل كبير”.

وأضاف: “عندما يصل شخص كبير في العمر إلى هذه المرحلة، ويسمح لأبنائه بسب وشتمه، فهذا أمر غريب في هذا العالم”.