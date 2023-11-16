شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الطلاق.. هل يجمع فهمى وهنا الزاهد عمل فنى مرة أخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد العديد من الشائعات حول انفصالهما وامتناعهما عن الإفصاح بأمورهما الشخصية، أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى فى هدوء تام وبعيدا عن القيل والقال أو كشف تفاصيل تخص حياتهما الخاصة، واكتفت بإعلان الخبر الذى يخص جمهورهما دون الكشف عن السبب.

لكن هناك سؤال يطرح نفسه هل سيجتمع الثنائى مرة أخرى أمام الكاميرا؟ حيث إنهما قدما عددا من الأعمال الناجحة سواء فى التليفزيون أو السينما أو المسرح ما بين "مسلسل الواد سيد الشحات وفيلم مستر إكس، ومسرحية جوازة معفرتة" وهى الأعمال التى نالت إعجاب جمهورهما، فظهور الثنائى معا لم يكن مصطنعا لأنهما زوجان بل كل منهما كان يؤدى بالفعل دورا خلال الأحداث يناسبه تمام، وهو ما سيجعل الجمهور متشوقا لرؤيتهما معا مرة أخرى أمام الكاميرا رغم الطلاق.



هنا الزاهد واحمد فهمي

وأعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، "هنا" كتبت على استورى حسابها بموقع إنستجرام: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

مصادر كشفت أن انفصال الثنائى تم منذ 3 أشهر تقريباً دون حدوث طلاق رسمى، حيث انتظر الثنائى إنهاء إجراءات الطلاق، والتى تأخرت بسبب انشغال الثنائى بتصوير أعمالهما الفنية.

حيث كانت "هنا" تصور فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" ومسلسل "إقامة جبرية"، بينما أحمد فهمى كان خارج القاهرة من أجل العمل على أكثر من مشروع سينمائى جديد.

وبحسب المصادر فإن الأشهر الماضية شهدت توتر العلاقة بين هنا وأحمد ووصلت الخلافات بينهما إلى طريق مسدود وهو ما جعل "هنا" تترك منزل الزوجية خلال الثلاثة أشهر الماضية.

واستقرت فى منزل والدتها وذلك بعدما تم الاتفاق بين الثنائى على الانفصال بشكل رسمي في هدوء وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة.

وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 ، ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات وكذلك مسلسل إذاعى.