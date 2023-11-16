شكرا لقرائتكم خبر عن ليزا كودرو تنعى ماثيو بيرى بأسعد لحظاتهما.. بعد جينيفر أنيستون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الممثلة العالمية ليزا كودرو زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، الذى توفى نهاية الشهر الماضى، بعد زملائها جينيفر أنيستون وديفيد شويمر، ومات ليبلانك، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما وعلقت عليها قائلة: "قمنا بتصوير حلقة Pilot، التى طرحت تحت اسم Friends Like Us، ومن بعدها ظهرنا على شبكة NBC".

وتابعت كودرو قائلة: "لقد اقترحت أن نلعب البوكر وجعلت الأمر ممتعًا للغاية بينما كنا مرتبطين فى البداية، شكرا لك على ذلك، شكرًا لك لأنك جعلتنى أضحك بشدة على شىء قلته، لدرجة أن عضلاتى كانت تؤلمنى، وكانت الدموع تنهمر على وجهى كل يوم، شكرًا لك على قلبك المفتوح فى العلاقة السداسية التى تتطلب التسوية، والكثير من "الحديث"، شكرًا لك على حضورك فى العمل عندما لم تكن على ما يرام وبعد ذلك، أصبحت متألقًا تمامًا".



ليزا كودرو وماثيو بيرى

وأنهت كودرو منشورها قائلة: "شكرًا لك على أفضل 10 سنوات يمر بها الإنسان، شكرا لك على ثقتك بى، شكرًا لك على كل ما تعلمته عن النعمة والحب من خلال معرفتك، شكرًا لك على الوقت الذي أمضيته معك، ماثيو".

وكانت قد نعت الممثة العالمية جينيفر أنيستون زميلها وصديقها الممثل الراحل ماثيو بيرى، بعد وفاته نهاية الشهر الماضى، من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث كتبت أنيستون: "يا فتى، لقد قطعت هذه اللحظة عميقًا، لقد كان الاضطرار إلى توديع ماثيو بمثابة موجة جنونية من المشاعر التى لم أختبرها من قبل، جميعنا نواجه الخسارة فى مرحلة ما من حياتنا، فقدان الحياة أو فقدان الحب، إن القدرة على الجلوس حقًا في هذا الحزن تسمح لك بالشعور بلحظات الفرح والامتنان لأنك أحببت شخصًا بهذا العمق".

كما نعى الممثل العالمى ديفيد شويمر صديقه وزميله فى مسلسل Friends، الممثل الراحل ماثيو بيري، الذي توفى نهاية الشهر الماضي، من خلال حسابه علي موقع الصور إنستجرام، حيث كتب: "شكرًا لك على عشر سنوات رائعة من الضحك والإبداع، لن أنسى أبدًا توقيتك الكوميدى الذى لا تشوبه شائبة وإلقائه، يمكنك أن تأخذ خطًا مستقيمًا من الحوار وتطويه وفقًا لإرادتك، ما يؤدى إلى شىء أصلى تمامًا ومضحك بشكل غير متوقع ولا يزال يثير الدهشة".