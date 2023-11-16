شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفصالهما.. 4 أعمال جمعت أحمد فهمى وهنا الزاهد آخرها "مستر إكس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة هنا الزاهد، أمس، انفصالها عن زوجها الفنان أحمد فهمى، بعد زواج دام 4 سنوات، ولم يجمع الحب فقط بين هنا وأحمد، وإنما كانا ثنائيا فنيا ناجحا، فمنذ خطبتها فى 2018، شارك الثنائى فى 4 أعمال فنية سواء دراما أو سينما أو مسرح.

الواد سيد الشحات

سجل مسلسل "الواد سيد الشحات" أول الأعمال الدرامية التى جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى، والذى عرض فى رمضان 2019، وشارك فى بطولته أيضا محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد محمود، ياسر الطوبجي، وعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر، بالتعاون مع محمد عز الدين، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى.



أحمد فهمي وهنا الزاهد

المسلسل الإذاعى "عربى إنجليزى"

واجتمع أحمد فهمى وهنا الزاهد مجددا من خلال مسلسل إذاعى بعنوان "عربى إنجليزى"، والذى عرض فى شهر رمضان، وشارك فى بطولة المسلسل كل من عمر عبد العزيز ودعاء رجب، والعمل من تأليف محمد عبد الحميد وإخراج حسين إبراهيم.

مسرحية "جوازة معفرتة"

وتعاون أحمد فهمى وهنا الزاهد فى المسرح، حيث قدم الثنائى مسرحية بعنوان "جوازة معفرتة"، وشاركهما فى بطولة المسرحية كل من، بيومى فؤاد، محمد أنور، إيمان السيد، أوتاكا، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة وإخراج أوتاكا.

مستر إكس

وسجل فيلم "مستر إكس" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، محققا نجاحا كبيرا، آخر الأعمال التى جمعتهما قبل خبر انفصالهما، وشارك فى الفيلم أيضا مجموعة من الفنانين، أبرزهم: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

كما يظهر خلال الأحداث عدد كبير من ضيوف الشرف هم أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، محمود الليثى، بيج رامى، علاء مرسى، طاهر أبو ليلة، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم.



أحمد فهمي وهنا الزاهد

وكانت هنا الزاهد أعلنت انفصالها عن زوجها أحمد فهمى رسمياً من خلال منشور لها على استورى حسابها بموقع إنستجرام، حيث كتبت: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".