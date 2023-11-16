شكرا لقرائتكم خبر عن صديقى المفضل.. أسماء أبو اليزيد تحتفل بعيد ميلاد خطيبها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد خطيبها، حيث نشرت مجموعة صور جمعتهما معا، خلال العديد من المناسبات الخاصة، منذ صور الاحتفال بالخطوبة.



اسماء ابو اليزيد وخطيبها

ونشرت أسماء أبو اليزيد الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام على طريقة الفيديو، وعلقت عليها بـ"عيد ميلاد سعيد يا شريكى، وصديقى المفضل، وخطيبى، وكل شىء بالنسبة لى.. عيد ميلاد سعيد يا حبيبى".

وفى أجواء بهجة وسعادة أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد فى مايو الماضى خطبتها على شاب من خارج الوسط الفنى يدعى محمد خطيب يعمل مدرب لياقة بدنية فى حفل عائلى اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

ونشرت أسماء مجموعة من صور خطبتها عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، فيما حرص عدد كبير من متابعيها ونجوم الفن على تهنئتها بمناسبة الخطوبة، وكتبت رانيا يوسف: "مبروك يا حبيبتى" وعلقت مايان السيد: "ألف مبروك يا حلوة أنتى" أما تارا عماد فكتبت: "مبروك.. مبروك"، ومن المهنئين أيضا المخرج أحمد خالد موسى وبسنت شوقى والمخرج حسام الحسينى والنجم عمرو سعد وأيتن عامر وأكرم حسنى.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد فى السينما فيلم "الدعوة عامة"، والذى شاركها البطولة كل من محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوى وسوسن بدر وآخرون.