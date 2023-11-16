كيفانش وبيرين يستبقان لقاءهما المنتظر… هكذا تألقا على مسرح نيويورك

خطف كل من النَجمَين التركَيَين كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات الأنظار خلال حضورهما العرض الخاص لفيلم “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي أقيم في نيويورك.

وتداول جمهور بيرين أكثر من صورة لها حيث تألقت بثوب طويل ذهبي بدت لافتة جدًا اطلالتها. بالمقابل اختار كيفانش اطلالة شبابية عبارة عن جينز و”تي شيرت” فبدا وسيمًا كالعادة.

كما انتشر صورة لكيفانش وبيرين وهما يقفان على المسرح ويصفقان للحضور.

وينتظر جمهور الممثلَين التركيَين عودتهما الى الشاشة مجددًا من خلال فيلم “النداء الأخير إلى اسطنبول” الذي سيبدأ عرضه في ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر على منصة نتفلكس.

ويقف كيفانش وبيرين وجهًا لوجه في هذا العمل السينمائي المرتقب بعد ١١ عامًا على العمل الأول الذي جمعهما وهو المسلسل التركي “العشق الممنوع” الذي حقق نجاحًا ساحقًا عند عرضه.

فيلم “النداء الأخير إلى اسطنبول” تمّ تصويره في نيويورك وتبدأ قصته عندما تختلط حقيبة سفر سيرين ومحمد في المطار، شخصان غريبان يبحثان عن حقيبَتهما المفقودة في نيويورك الى ان يعثرا على بعض فتبدأ بينهما علاقة حب ضمن احداث مليئة بالإثارة والرغبة.