نجوم يتنافسون على سباق البيلبورد الموسيقي، وتايلور سويفت تتزعم الترشيحات

يستعد النجوم الغربيّون لحفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية للعام ٢٠٢٣ يوم الأحد المقبل في التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث يتنافس مغنون وفرق موسيقية على أهم جوائز المسابقة، ينضم اليهم فنانون رشحوا عن جوائز أفضل أداء في العروض، يتقدمهم المغنون دايفيد غيتا، بيبي ريكسا، كارول جي، نيو جينز، بيزو بلوما، وفرقة ستراي كيدز التي تدخل حديثًا الى المسابقة بعد ان رشحت عن جائزة Top Global K Pop Artist، و Top Global KPop Album. والفرقة التي تضمّ مجموعة من المغنين عرفت الشهرة من خلال أغنية “I Am Not” و ألبومها الأوّل” Go Live”. وهي الى جانب شهرتها الفنية، سجّلت حضورًا قويًّا في عالم الموضة، أضاف الى جمهورها ٢٧ مليون متابع على انستغرام، حيث عُيّن عدد من أعضائها سفراء لدار لويس فيتون وفرساتشي وشركات تعنى بمستحضرات تجميل عالمية.

وفي الحفل الفني الكبير ستتزعم تايلور سويفت الترشيحات فيه عن ٢٠ ترشيحًا، يليها كلّ من Wallen و SZA عن ١٧ فئة. كما ينضمّ الى اللائحة كلّ من The Weeknd عن ١٦ فئة، Drake و Zach Bryan عن ١٤، Luke Combs عن ١٠، إضافة الى 21 Savage و Metro Boomin و مايلي سيروس بتسع ترشيحات.

من جهتها تنافس بيونسيه على سبع ترشيحات، فيما رُشّح اسم أريانا غراندي وسيلينا غوميز عن خمس ترشيحات.