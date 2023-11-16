تلقت عرضاً للزواج من خليجي.. هنا الزاهد تعلن رسمياً طلاقها من أحمد فهمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الفنانة هنا الزاهد خبر طلاقها من الفنان أحمد فهمي حيث كتبت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” قائلة: “الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وفور إعلان طلاقها، تلقت هنا الزاهد عرضاً للزواج من الفنان الكويتي أحمد النجار، حيث علّق الممثل الخليجي على الخبر قائلاً: “وأنا موجود إن شاء الله”، مضيفاً الوجوه التعبيرية الخاصة بالضحك، من دون أن يتبين قصده بالمزاح أو الجد.

وكانت قد انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار حول انفصال هنا وأحمد على خلفية المشاكل العائلية التي حدثت بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق أحمد.

وكانت إعلامية شهيرة قد أثارت الجدل حول طلاق النجمين، حين أعلنت أنهما على وشك الطلاق، ما دفع والدة هنا الزاهد للخروج في تصريحات صحافية لتكذيب تلك الأخبار، وتأكيد عدم صحتها.

يُذكر أنه أثيرت أنباء انفصالهما قبل أشهر عدة، وأن الأمر تم في سرية تامة بحيث اتفق النجمان على عدم إذاعة الخبر حتى لا يتأثر فيلمهما “مستر إكس”، وذلك بعد تداول أخبار عن خلافات عائلية بين هنا وزوجة كريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما نفاه الاثنان بشدّة في العرض الخاص للفيلم.

وتزّوج الثنائي في عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل “الواد سيد الشحات”، وكذلك فيلم “مستر إكس” أخيراً، كما قدّما معاً عرضاً مسرحياً.

ولكن في الأشهر الأخيرة، انتشرت أخبار كثيرة عن وجود خلافات بينهما، وامتد الحديث ليشمل خلافات بين هنا الزاهد وكريم فهمي شقيق زوجها، وهو ما تسبّب في إلغاء متابعتهما لبعضهما عبر “إنستغرام”.