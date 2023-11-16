محمد رمضان يعتذر من الجمهور المغربي بسبب “خطأ غير مقصود”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان محمد رمضان على انتقادات الجمهور المغربي، بعد عدم ظهور العلم المغربي في الخريطة المعروضة للقارة الإفريقية، أثناء الحفل الذي أحياه أخيراً ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF.

وقال رمضان في فيديو نشره عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” إنه فوجئ بالخريطة على خشبة المسرح، مثله مثل الجمهور، وأن عدم ظهور علم المغرب في الخريطة هو خطأ تقني غير مقصود.

وقدّم اعتذاراً الى الجمهور المغربي، قائلاً: “جمهوري المغربي الغالي أنا غير مسؤول عن الصور اللي على المسرح، شوفتها زيي زيكم بالظبط”.

وأضاف: “المغرب يعرف قيمته في قلبي، وعارف معزّته عندي قد إيه، دي بلدي التاني، وكلنا كوطن عربي أو كقارة إفريقية معزّة واحدة، وعلى قلب رجل واحد، ربنا يديم المحبة بينا، لكن اللي حصل هو خطأ غير مقصود تماماً”.

وكان محمد رمضان قد أحيا حفلاً جماهيرياً كبيراً ضمن فعاليات المعرض الإفريقي IATF، المقام في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وقدّم خلال الحفل عدداً من أغانيه المميزة والتي تفاعل معها الجمهور بحماسة، من بينها: “ياحبيبي”، “ثابت”، “الناس الصفرا”، و”نمبر وان”.