وعد الجمهور بمفاجأة.. محمد سعد يعلن تأجيل فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد سعد في تصريحات إعلامية أنه قرر تأجيل تصوير فيلم “الوسيط” الى موعد يُحدّد لاحقاً، بعد أن عقد جلسات عمل للتحضير له.

وأكد سعد أن سبب تأجيل تصوير فيلم “الوسيط” هو انشغاله بمشروع سينمائي آخر، من المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة، وأكد أنه سيكون مفاجأة للجمهور.

يُذكر أن محمد سعد غائب عن السينما منذ أربع سنوات، وذلك بعدما قدّم في عام 2019 فيلمين معاً، هما: “الكنز” الذي شارك فيه عدد كبير من النجوم، أبرزهم: أحمد حاتم، هند صبري، أمينة خليل، محمد رمضان، أحمد رزق، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة. وفيلم “محمد حسين” الذي شارك في بطولته الفنان الراحل سمير صبري ومي سليم وفريال يوسف وغيرهم من النجوم.

وكان محمد سعد قد شارك في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل “الحاج إكسلانس”، وضم عدداً كبيراً من نجوم الكوميديا، أبرزهم: ويزو، أحمد فتحي، مصطفى درويش، شيرين، حسام داغر…، وهو من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول الحناوي الشهير بلقب “إكسلانس” ويتورط مع عصابة تتاجر في الآثار، وتتطور الأحداث بعد ذلك.