بسبب حرب الجنوب وغزة.. هاني شاكر يؤجّل حفله في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين المصريين السابق، تأجيل حفله المقرر إقامته في لبنان، مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك بسبب تصاعد وتيرة الأحداث على الأراضي الفلسطينية واستمرار الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة وجنوب لبنان.

وقال متعهد حفل الفنان هاني شاكر في بيروت في تصريحات تلفزيونية، إن “أمير الغناء العربي” قرر تأجيل حفله في بيروت بسبب الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان.

وأشار عويس إلى أن الحفل كان من المقرر إقامته في 2 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في بيروت، ولكن أوصى هاني شاكر بتأجيله الى آخر الشهر نظراً لتصاعد الأحداث في غزة، وقد تم الاتفاق على ذلك، وخلال الأسابيع المقبلة ستتضح الأمور أكثر فأكثر، مؤكداً الإقبال الكبير على الحفل منذ لحظة الإعلان عنه، ونفاد التذاكر.

يُذكر أن هاني شاكر طرح أخيراً أغنية بعنوان “الهوية عربي”، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقد تعاون فيها مع الشاعر أسامة حسن، والملحن مصطفى شكري، والموزع أحمد أمين.