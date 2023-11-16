كريم عبد يعود إلى مصر.. وهذا جديده مع جماعة “الحشاشين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهى الفنان كريم عبد العزيز من تصوير كل مشاهده في المسلسل الجديد “الحشاشين” خارج مصر، وفور عودته سيواصل تصوير ما تبقّى من مشاهده في مصر، وذلك استعداداً لعرض المسلسل في سباق الدراما الرمضاني المقبل.

ويضم مسلسل “الحشاشين” الى كريم عبد العزيز عدداً من النجوم، بينهم: ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب…، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه خلال القرن الحادي عشر حول حياة حسن الصباح، مؤسّس جماعة “الحشاشين”.

يُذكر أن فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، ما زال ينافس في دور العرض السينمائي منذ بدء عرضه في موسم عيد الفطر الماضي، حيث حقق حتى الآن إيرادات بلغت 130 مليون جنيه ليحتل بلا منازع قمة إيرادات السينما المصرية في تاريخها، ومن المنتظر أن يحقق إيرادات تفوق هذا الرقم.

ويضم الفيلم العديد من النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، محمد عبد الرحمن توتا…، وهو من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.