سميرة أحمد تعود إلى جمهورها بعد غياب 13 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة سميرة أحمد عن عودتها إلى الساحة الفنية بعد غياب لـ 13 عاماً.

وأكدت سميرة أحمد في تصريحات صحافية إن لا سبب معيناً لغيابها الفترة الماضية قائلةً: “أنا الآن بحضّر خلاص لمسلسل هرجع بيه للجمهور من جديد، وإن شاء الله يعجبهم”.

وكان آخر عمل قدّمته سميرة أحمد، مشاركتها في بطولة مسلسل “ماما في القسم” مع الفنانين: الراحل محمود ياسين، رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، أحمد فهمي، ياسر جلال، أيمن عزب، خيرية أحمد…، وهو من إخراج رباب حسين وتأليف يوسف معاطي، وعُرض في عام 2010، وحقق نجاحاً كبيراً وقتذاك