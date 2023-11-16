دنيا سمير غانم تثير الجدل برسالة إلى مجهول: “تأدب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كتبت الفنانة دنيا سمير غانم عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” منشوراً وجّهت من خلاله رسالة غامضة إلى شخص مجهول، حثّته فيها على التأدّب في التعامل مع مَن حوله.

وقالت دنيا في منشورها: “حياتك العادية أكبر أمنية لأحدهم الآن فتأدّب”.

وتلقت دنيا العديد من التعليقات التي تساءلت إن كانت توجّه منشورها إلى شخص محدّد أم أنها نصيحة عامة لمن يستعرضون رفاهية حياتهم عبر السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى، حرصت دنيا سمير غانم منذ بداية الحرب على غزة على التضامن مع القضية الفلسطينية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي في “إنستغرام” العديد من المنشورات والفيديوهات التي تعلن فيها عن تضامنها مع أهالي غزة.

وقالت دنيا في أحد منشوراتها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام”: “حسبي الله ونِعم الوكيل، حسبي الله ونِعم الوكيل، حسبي الله ونِعم الوكيل، اللهم رحمتك وعفوك ونصرك لكل البشر لكن هنفضل مؤمنين وعلى يقين إن ربنا هيرحمهم ويا رب لأهل فلسطين، يا رب نجّيهم يمكن نكون يئسنا من يقويهم وينصرهم وربنا يحفظ مصر وأهلها الطيبين اللي هفضل أفتخر لحد ما أموت إن أنا وأهلي منهم”.