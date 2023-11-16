“الأمل في الجيل اللي جاي”.. ابنة حلا شيحا تتوشح بالكوفية دعماً للقضية الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” مقاطع فيديو عدة لابنتها دعمت فيها القضية الفلسطينية بطريقة جديدة ومميزة.

وظهرت ابنة حلا في الفيديوهات وهي ترتدي العلم والشال الفلسطيني، وعلّقت حلا عليها قائلةً: “الأمل في الجيل اللي جاي”.

وكان آخر ظهور لحلا شيحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها من رحلة خارج مصر، خلال حضورها المعرض الخاص لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

ونشرت حلا عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صوراً من المعرض بدت فيها مع والدها وشقيقتها مايا، وعبّرت عن إعجابها بكل أعماله وحبّها الكبير له.

يُذكر أن حلا شيحة كانت قد شاركت قبل قرار اعتزالها الأخير في عدد من الأعمال الفنية، بدأتها بمسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، ثم قررت أن تعتزل الفن وترتدي الحجاب بعد زواجها من معز مسعود.