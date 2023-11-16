“القلب حزين ومحبط”.. رسالة مصوّرة من كاظم الساهر لأهالي غزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر النجم العراقي كاظم الساهر عن شعوره بالإحباط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وقال “القيصر” في رسالة مصوّرة نشرها منذ ساعات قليلة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “مساء الخير والمحبة، القلب حزين ومحبط لما نشاهده من أحداث دامية يدفع ثمنها الأبرياء”. وأضاف: “كلنا معكم والكل يحاول أن يفعل شيئاً من أجلكم، نحن نحبكم أخواننا في غزة، قلوبنا معكم، نحن معكم. أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل، دمتم بخير، محبتي دائماً”.

يُذكر أن كاظم الساهر أعلن أخيراً من خلال مجموعة صور وفيديوات عن تحضيره لأغنية جديدة ضد الحرب، بعنوان “أوقفوا الحرب… لقد تعبنا”، بتكليف من هيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع الشاعر البريطاني توم لو، والفكرة مستوحاة من النجم العراقي، أما التوزيع فهو للفنان ميشال فاضل، وجارٍ التحضير لها بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونغوفا.

وقال الساهر: “في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية في إنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمّرة. وقد اخترنا أن تكون باللغة الإنكليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارَس على المدنيين الأبرياء”.

وأضاف: “وسيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال الوكالات التالية: الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، اليونيسف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وبرنامج الأغذية العالمي”.