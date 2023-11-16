شخص يُحدث ضجة بصوته والسبب عبادي الجوهر-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشخص يغني ويعزف على العود، واللافت هو ان صوته يشبه صوت الفنان السعودي عبادي الجوهر، وقد لاقى هذا المقطع انتشارا كبيرا .
على صعيد آخر أشعل عبادي الجوهر الأجواء مؤخرا في حفله الذي أحياه في 30 سبتمبر الماضي على مسرح سوبر دوم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وقدّم عبادي الجوهر باقة من أبرز أغنياته وسط تفاعل عدد كبير من الجمهور، نذكر: "أنا مسافر، يا سيدي بدري".
وكان طرح الجوهر مؤخرا أغنية "يا مواعدني" من الحانه وكلمات فيصل الشعلان.
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