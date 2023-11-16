بينار دينيز تتخذ قرارا مفاجئا وما علاقة هاندا أرتشيل وسيريناي ساريكايا؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام تركية ان النجمة بينار دينيز قامت بتغيير إدارة أعمالها، والتحقت بوكالة تهتم بأعمال زميلاتها هاندا أرتشيل وسيريناي ساريكايا، وتلقّت بينار الكثير من الرسائل من قبل المتابعين التي تمنّت لها التوفيق.



على صعيد آخر، كانت قد أحدثت بينار دينيز جدلا بين الجمهور، بعد تصريحها الأخير اذ اعتبرها البعض انها لا تعيش أفضل حالتها، بسبب قولها: "لم اعد ابني احلاماً ، اصبحت اعيش اللحظة فقط"، ومنهم من قال انها تمر بأزمة عاطفية، الا ان بينار لم ترد وتوضح ما سبب تصريحها المفاجئ.