إبنة عاصي الحلاني الصغرى تطل من باريس.. وهكذا تسمتع بوقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني الصغرى، دانا الجمهور صورة لها من العاصمة الفرنسية باريس، ظهرت فيها وهي تستمتع بوقتها.



وأطلت دانا وهي ترتدي معطفاً باللون الأسود، مع نظارات شمسية باللون الأبيض، وهي تأخذ صورة سيلفي، وعلقت: "الخريف في باريس، مع القليل من الشمس".

وقد تصدرت دانا الحلاني، الترند على محرك البحث، وذلك بعدما كشف انها دخلت في علاقة حب جديدة، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة وفي العديد من الصور وبفيديو، مع شاب وسيم، تبيّن أن اسمه آلان سعد، حسب ما أشارت معلومات موقع الخليج 365.

كما تم تداول صورة جديدة وواضحة له، تظهر وسامته.

واشارت المعلومات الى انه يعمل تاجراً مالياً، وهو طموح ومبدع في مجال عمله.

دانا لم تؤكد او تنفي الخبر حتى الساعة، الا ان كل المعطيات تؤكد على هذه العلاقة بينهما.