خاص - " ميلاد تحت الثلج Christmas On Ice " مهرجان ضخم سيعيد الفرح إلى قلوب اللبنانيين

ميرنا وليد - بيروت - تتعاون Crazy Events وArtists and More Entertainment لإعادة الحياة لقصر المؤتمرات في ضبيه، لعرض "الميلاد على الجليد" للمرة الأولى، بعد توقف دام أربع سنوات، لينهض هذا المسرح العريق مجدداً لاستقبال اللبنانيين، لمشاهدة أكثر حدث إثارة في الموسم.

فبعد غياب سنوات عديدة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، يستعيد قصر المؤتمرات نشاطه بعد أشهر من أعمال الترميم والصيانة المتواصلة بلمسة سحرية. ملأت شركتا Crazy Events وArtists and More Entertainment المسرح بالأضواء الباهرة، واعدة الجمهور بتجربة سترسخ في ذاكرتهم، وبفضل كل تلك الجهود، تحول المسرح إلى عالم العجائب.

"الميلاد على الجليد" (Christmas On Ice) هو العرض الافتتاحي الكبير الذي يبشّر بإعادة إحياء المسرح، وهذا الحدث هو منارة أمل ويعرض أداءً رائعاً للتزلج على الجليد، ويروي قصة ساحرة بأسلوب يصعب نسيانه، فهذا العرض سيأخذ الجمهور في رحلة، تتحوّل فيها الأحلام إلى حقيقة، وذلك للاحتفال بعيد الميلاد.

تُعرض أحداث هذه الحكاية الرائعة على حلبة جليدية اصطناعية، وتروي قصة الشابة إميلي فروست، التي انطلقت برحلة، للكشف عن أسرار قصر أسطوري يقع فوق السحاب. يمتاز العرض بأداء مبهر للسيرك العالمي للتزلج على الجليد، وبالشخصيات الميلادية الرمزية الآتية من منطقة الشمال الباردة، وتتخلله زيارة خاصة من سانتا نفسه!

​​​​إستمد العرض طاقة إضافية من أصوات فرقة "One Harmony" الملائكية، التي تقودها الفنانة اللبنانية تانيا قسيس، ونُظّم هذا العرض بدعم من وزارة السياحة في لبنان، بصفته قطعة محورها الترفيه، بحضور وزير السياحة وليد نصار.

موقع الخليج 365 كان حاضراً في العرض الافتتاحي الكبير لمهرجان "الميلاد على الجليد (Christmas On Ice)"، وكان لنا لقاء خاص مع الرئيس التنفيذي للشركتين المنظمتين أنطوني أبو أنطون، تحدث فيه عن المهرجان، وعن التحديات التي واجههوها في التنظيم، وعن الفنانين المشاركين في الحدث، وكيفية تأثير هذا المهرجان على المشهد الثقافي اللبناني.

نبارك لكم إطلاق "Christmas On Ice"، أخبرنا أكثر عن المهرجان، وما الذي يميزه عن غيره؟

هذا العرض الضخم الآتي من الخارج، سيعرض في لبنان من 1 كانون الأول/ديسمبر إلى 30 كانون الأول/ديسمبر المقبل على خشبة مسرح قصر المؤتمرات في ضبيه، والجميل في هذا العرض أنه لكل العائلات، لأنه يتضمن أكثر من 20 مشهداً تمثيلياً مباشراً على المسرح، من سيرك، وشخصيات تحبها العائلة كلها. الجميع سيحضر ليفرح في فترة عيد الميلاد، خصوصاً أننا نمر بفترة صعبة جداً، فأغلب المهرجانات قد أُلغيت، ولم يبقَ شيء في لبنان، لكننا أصررنا على أن هذا المهرجان لن يلغى. وصل الفنانون إلى لبنان، وبدأوا تدريباتهم، فمن حق كل عائلة لبنانية أن تحتفل بعيد الميلاد في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. لدينا عروض عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وعروض عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وخصصنا 4000 كرسي من مساحة "Christmas On Ice"، وقدمناها لـ 14 جمعية تهتم بالأطفال، قد لا تكون لديها القدرة أن تأتي إلى هنا لشراء البطاقات، لكي تشاهد "Christmas On Ice" وتشعر بجو العيد، فهناك أطفال يمرون بظروف صعبة جداً، أو يعانون من مرض صعب جداً، أعتقد أن من حق كل لبناني، وخصوصاً كل طفل لبناني، أن يشعر بجو العيد. أما بالنسبة لأسعار التذاكر، فهي مناسبة جداً، وتبدأ بـ 10 دولار، وهي متوفرة عبر artistsandmore.com



ما هي الصعوبات التي واجهتكم في تنظيم هذا المهرجان؟

واجهنا الكثير من الصعوبات، خصوصاً أن الوضع الذي مررنا به ليس طبيعياً، فهو وضع استثنائي، فقد واجهنا مشاكل نفسية، ومشاكل في العرض الأجنبي الذي جاء من الخارج، لأنه استعراض عالمي، ولكننا استمرينا بـ"Christmas On Ice" وسنثبت للعالم أجمع، أننا ولبنان مستمرون بالاحتفال بعيد الميلاد من خلال هذا الحدث.

من هم الفنانون المشاركون في هذا المهرجان؟

هم فنانو مسرح، وهناك عروض مسرحية، وهم من أبطال الـ Circus on Ice في موسكو، ونريد أن نترك المفاجأة للناس يوم الإفتتاح في 1 كانون الأول/ديسمبر في قصر المؤتمرات في ضبيه، بعد أن كنا افتتحنا قصر المؤتمرات مجدداً، بعد أن كان مغلقاً لأربع سنوات، فقد قررنا كشركتي Crazy Events وArtists and More Entertainment، أن نقوم بترميمه، والاهتمام به، لأن هكذا مسرح في لبنان لا يجب أن يغلق أبوابه، ويجب أن يكون لدينا دائماً تفاؤل، لكي نُشعر الناس أن لبنان حاضر دائماً على الخارطة العالمية، من ناحية كل ما يتعلق بالمهرجانات والترفيه.

كيف سيؤثر هذا المهرجان على المشهد الثقافي في لبنان؟

سيؤثر كثيراً، خصوصاً أن هذا الحدث برعاية وزارة السياحة التي تدعمه، والجميل في الأمر أننا نمرج الثقافة اللبنانية مع الثقافة الأجنبية، ما يخلق رسالة محبة وأمل للفنانين اللبنانين، وهي أنه مهما حدث، لا يجب أن نستسلم، بل يجب أن نستمر ونناضل، لكي نستمتع دائماً بأجواء العيد.

هل خططتم لمشاريع مشابهة لهذا المهرجان في المستقبل؟

لدينا العديد من المشاريع العالمية التي ستكون موجودة في لبنان، وبدأنا التحضير لها منذ الآن، سيكون لدينا مشروع في فصل الربيع وفصل الصيف، كما بدأنا بالتحضير لشهر كانون الأول/ديسمبر 2024، لأن هكذا أعمال ضخمة يجب أن نحضر لها أقله قبل موعدها بـ 6 أو 7 أشهر.