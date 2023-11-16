ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية حلا شيحة الجمهو مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إبنتها وهي تحمل عم فلسـ طين، كنوع من الدعم.

وعلقت حلا على المنشور وكتبت: "الأمل في الجيل اللي جاي".

وكانت حلا شيحة قد عليقت على التطورات الحاصلة بين فلسـ طين واسـ رائيل، ووصفت ما حدث بالمشهد التاريخي الذي لن يمحى من الذاكرة.

وشاركت حلا عبر حسابها صورة لشباب المقاومة الفلسـ طينية خلال الهجوم على المستوطنات الإسـ رائيلية في غزة وكتبت: "مشهد تاريخي لن يمحي من ذاكرتنا و شاهده العالم كله، فلسـ طين وطن حر رغم الاستعمار، صامد أمام طغيان وحصار واستيطان اليهود عبر السنين".

كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة بفيديو لافت مع إبنتها.. وهكذا دعمت أهالي غـ زة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.