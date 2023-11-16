قصور الثقافة تواصل تنظيم الفعاليات التوعوية والفنية بالغربية

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، الأربعاء، محاضرة توعوية بعنوان "مفاتيح السعادة"، وذلك ضمن أجندة فعاليات وأنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث أوضحت نيفين زايد، مديرة الدار أن من أهم تحقيق السعادة للإنسان هو وضعه لأهداف محددة والعمل على تحقيقها.

وأشارت "زايد" إلى أن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن السعادة في المال أو السلطة، وهو أمر بعيد تماما عن الحقيقة، حيث نجد أشخاصا كثيرون أصحاب سلطة ومال ولا يشعرون بالسعادة، وأضافت أن للشعور بالسعادة بعض من الخطوات، منها: مخالطة الأشخاص المتفائلين، وتوطيد العلاقات الأسرية والعائلية، وامتلاك هدف محدد في الحياة، وقبل كل ذلك الرضا بما قسمه الله لك.

هذا وأكدت مديرة دار كتب طنطا أن مساهمة الشخص في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع تعود عليه بفوائد عدة، منها: تحقيق الذات، وتعزيز الثقة بالنفس، وصقل المهارات واكتساب الخبرات، والتخلص من الكثير من المشاكل النفسية والعادات السلبية، والشعور بالرضا والسعادة، وذلك لشعوره بأنه جزء أصيل من هذا المجتمع.

في سياق آخر، وضمن أنشطة ثقافة الغربية المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، نفذ بيت ثقافة السنطة ورشة فنية بمشاركة طلبة وطالبات المدارس، وذلك للاحتفال بأعياد الطفولة، حيث تسابق الطلاب في رسم كثير من اللوحات الفنية، فيما واصل قصر ثقافة المحلة الكبرى فعاليات ورشة لتدوير المخلفات من مواد البلاستيك والكرتون والقماش.