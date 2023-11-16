تفاصيل أغنية "مقسوم".. غناء ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم

ياسر رشاد - القاهرة - تواصل كل من الفنانة ليلى علوى وشيرين رضا وسماء إبراهيم تصوير مشاهدهم بفيلم "مقسوم"، حيث يظهرن خلال أحداث الفيلم مطربات اعتزلن الغناء بعدما كانت لهن فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي.

يشارك الملحن إيهاب عبد الواحد بلحن أغنية الفيلم، والتي تحمل نفس الاسم "مقسوم"، وهي غناء ابطال الفيلم ليلى علوى شرين رضا سما ابراهيم، توزيع كولوبكس كلمات تامر مهدي.

يشارك ليلى علوي وشيرين رضا البطولة كل من: سماء إبراهيم، عمرو وهبه، سارة عبدالرحمن، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.