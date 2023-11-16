تأجيل طرح ألبوم إليسا الجديد ومصير حفلاتها القادمة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدثت الفنانة إليسا عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد خلال العام الجاري، بجانب عن خط سير حفلاتها الغنائية القادمة، في ظل الأحداث العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء حربه الضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مصير حفلات إليسا القادمة وتأجيل ألبومها الجديد

أعلنت إليسا عن تأجيل طرح ألبومها الجديد، حسب تصريحات تلفزيونية سابقة، لعدم مواءمة الأحداث لإصدارها الجديد، ولكن على جانب الحفلات الغنائية مستمرة دون توقف أو تأجيل.

تستعد الفنانة إليسا لحفلها الغنائي الجديد مع الفنان وائل كفوري، يوم السبت القادم ، ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، والتي تضم عدد كبير من رموز الغناء العربي والعالمي.

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال “بتمايل على beat”، والتي سجلت أكثر من 8 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتقول كلماتها "وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه وسط الناس سهرانه لكن خايفه و زهقانه عشان انت بعيد عني و مشتاقه و محتاجه و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش طول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك انا بتمايل على الـ beat مشغوله يا شاغلني عليك انا بتمايل على الـ beat انا قلبي مستنيك وسط الناس موجوده لكن تايهه و مخضوضه ماليش غيرك و من غيرك ما تلزمنيش ولا حاجة وسط الناس ملهيه لكن لسه انا هي حبيبتك اللي بتحبك و ماتغيرش ولا حاجه وطول الليل بضحك ف وش الناس و قلبي بيتعصر مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر و بيشوفوني يحسبوني اني برقص عالأغاني وانا ف مكان تاني معاك يا حبيبي انا ف مكان تاني انا بتمايل على الـ beat يا حبيبي و بفكر فيك



فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.