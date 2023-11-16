3 تطليقات في يوم واحد.. هنا الزاهد ونجمتان في السوشيال والطرب

ياسر رشاد - القاهرة - بين ليلة وضحاها تختلف الاخبار، إذ تدوال عدد من رواد السوشيال ميديا منذ فترة وجيزة اخبار طلاق بعض النجمات، وكان من بينهن النجمة هنا الزاهد والمطربة بوسي، ولكن لم يعلقن على تلك الاخبارحتي اعلنن أمس طلاقهن بشكل رسمي من هنا تستعرض "بوابة الخليج 365 الالكترونية" قصص ثلاث تطليقات حدثت في الوسط الفني بين ضي النهاروظلمة الليل.

الطلقة الأولي بين "هنا الزاهد وأحمد فهمي"

أعلنت النجمة الشابة هنا الزاهد، طلاقها من الفنان أحمد فهمي، بعد زواج استمر 4 سنوات، وذلك عبر حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" إنستجرام".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وكتبت هنا الزاهد عبر خاصية “الاستوري” على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام:" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين أحمد فهمي بعد زواج استمر 4 سنوات وربنا يكتب لكل واحد الخير "،ومن جانبه لم يعلق النجم أحمد فهمي.

ستوري هنا الزاهد

الطلقة الثانية “ بين زينب فياض وشعبان فواز”

أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي نجمة السوشيال ميديا ، طلاقها رسميا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز، وذلك عبر خاصية القصص المصورة بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مشيرة عن سبب طلاقها قائلة: "كل شيء في العالم قسمة ونصيب".

زينب فياض

ردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها والذي يعود إلى: "ليش أطلقت" : "حبيبتي زازا اطلقت بكل رقي وبعرف ايمتي بالظبت بس مش شغلتي قول شي غير انو الله يحميها لشبابها يارب ويخليلها بنتها، ثم علقت زينب قائلة: " كل شيء في العالم قسمة ونصيب"

ستوري زينب فياض

الطلقة الثالثة بين المطربة "بوسي وهشام ربيع "

أعلن مصفف الشعر هشام ربيع في الساعات القليلة الماضية، خبر انفصاله رسمًيا عن المطربة بوسي ،بعد تبرئته من القضية الملفقة له من قبل طليق بوسي السابق، والذي اتهمه بالسرقة بالأكراه والاستيلاء على 8ملايين جنيه.

بوسي وهشام ربيع

وأضاف ربيع " أنه تفاجأ بتخليها عنه وعدم الوقوف جانبه بالرغم من أن سجنه كان دفاعا عنها وعدم السامح باستغلالها، مشددًا على أنه تم إتمام الطلاق بالود بعد أقل من عامين على زواجهم، وأنه لن يدخل في أي مهاترات بشأن هذا الموضوع.

ومن جانبها لم تعلق المطربة بوسي بأى كلام على خبر انفصالهما هذه المرة ،على الرغم من نفيها له في المرات السابقة ، والتي كانت تتعرض للشائعات حوله، واكتفت "بوسي" بحذف كل الصور التي كانت تجمعها مع طليقها هشام ربيع ، وقامت بنشر صور جديدة من آخر جلسة تصوير خضعت لها في الساعات الماضية، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".