"بلوموندو".. إيرادات الفيلم في أول أيام عرضه بالسينمات

ياسر رشاد - القاهرة - بلغت إيرادات فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد، في أول أيام عرضه بالسينمات، 53,679 جنيه مصري.

وتستعد دور العرض السعودية لاستقبال فيلم "بلوموندو"، مساء اليوم، الخميس، وكانت طرحت الشركة المنتجة للفيلم البرومو الدعائى الأول للفيلم .

تفاصيل فيلم بلوموندو

ويجسد الفنان حسن الرداد في الفيلم شخصية بلوموندو، وهو شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.