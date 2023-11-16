أعلن الفنان والمنشد عادل المالكي اعتزاله الغناء وإنشاد الشيلات التي تتضمن آلات موسيقية. وأوضح المالكي أن قراره جاء بعد تفكير عميق، وأنه اتخذه بعد استشارة أهل العلم، وأنه يأمل أن يكون هذا العمل خالصًا لوجه الله تعالى.

وأضاف المالكي أنه كان يستعد لإصدار ألبوم غنائي جديد، لكنه قرر إلغاء إصداره بعد اتخاذ قرار الاعتزال.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: عادل المالكي يعلن اعتزال الأغاني وإنشاد الشيلات التي تتضمن معازف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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