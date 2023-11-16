في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، التزمت النجمة البريطانية أديل الصمت، ولم تعبر عن موقفها من الأوضاع الراهنة.
لكن في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، ظهرت أديل وهي تحمل علمًا يحمل اللون الأبيض والأخضر والأحمر، ما دفع البعض للاعتقاد أنها تدعم القضية الفلسطينية.
في الفيديو، كانت أديل تمشي بين صفوف جمهورها أثناء أدائها أغنيتها “When We Were Young”، وحملها العلم إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى التي حصلت عليها من جمهورها.
وتفاعل العديد من المتابعين مع الفيديو، معربين عن سعادتهم بتضامن أديل مع الشعب الفلسطيني.
من ناحية أخرى، أشار البعض إلى أن العلم الذي حملته أديل هو علم المكسيك، وليس علم فلسطين.
وذكروا أن الفيديو قديم، وتم تصويره قبل اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: كشف حقيقة حمل أديل العلم الفلسطيني في حفل غنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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