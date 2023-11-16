عمرو دياب يصل دبي.. وهذه شروط حضور حفله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

توجه النجم عمرو دياب، مساء أمس الأربعاء بصحبة بعض أعضاء فرقته الموسيقية إلى الإمارات، استعدادا لتقديم الحفل المقام مساء غدا الجمعة 18 نوفمبر، في كوكاكولا أرينا دبي.

الحفل يشارك في إحيائه الدي جي اللبناني رودج، بعد مشاركته مع النجم عمرو دياب، في الحفل الذي أقيم في لبنان .

النجم عمرو دياب، كان قد أعلن عن تأجيل إقامة الحفل في موعده السابق يوم 20 أكتوبر، بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وبعد تحديد الموعد الجديد، كشف عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن تخصيص جزء من أرباح لصالح حملة "تراحم من أجل غزة"، التي دشنت في الإمارات لدعم ضحايا العدوان .

تذاكر الحفل ـ تم طرحها للحجز- وتراوحت بين 195 درهم إماراتي" ما يعادل 16380 جنيه مصري"، و 795 درهم إماراتي "ما يعادل 66870 جنيه مصري".

الحفل، هو الأول الذي يقدمه النجم عمرو دياب، في كوكاكولا أرينا دبي، ووضعت الجهة المنظمة شروط لحضوره، منها عدم دخول من هم أقل من 18 عام، إلا بصحبة مرافق يزيد

عمره عن الـ 21 عاما، وحددت مناطق بالحفل لايدخلها إلا من هم فوق الـ 21 عاما.