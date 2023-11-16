محمد رمضان يوجه رسالة للشعب الفلسطيني بعد تعرضه للهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص النجم محمد رمضان، على توجيه رسالة إلى جمهوره من الشعب الفلسطيني، بعد تعرضه للهجوم، بسبب الحفل الذي أحياه ضمن فعاليات المعرض الأفريقي، بمركز المؤتمرات في التجمع الخامس.

النجم محمد رمضان، عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، نشر مقطع فيديو من الحفل، مصحوبا بالتعليق، وكتب: "إخوتي الفلسطينيين كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي لولا التزامي مع شركات غير عربية ولا يربطني بهم سوا عقود عمل يجب الإلتزام بها ".

وتابع: "المحبة في القلب والحزن في القلب ولا أحد يزايد على الآخر كلنا عرب وكلنا نتمنى من الله حرية فلسطين اللهم أمين".

النجم محمد رمضان، سبق وتعرض للهجوم، بعد مشاركته بالغناء في الاحتفالية التي أقيمت في كوت ديفوار، على هامش إجراء قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا.