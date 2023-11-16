حسين الشربيني.. عمل موظفا بالسكة الحديد وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ١٦ نوفمبر ١٩٣٥ ولد الفنان الكبير حسين الشربيني، الذي يعد من أشهر نجوم السينما في الثمانينات والتسعينات

دراسته

درس الفنان حسين الشربيني علم النفس والاجتماع في كلية الآداب بجامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1958، ودرس بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية

مدير بالسكة الحديد

عقب تخرجه رفض الاستمرار في العمل بمنصب مدير بالسكة الحديد في محافظة أسيوط، وعاد للقاهرة بعد تسلم وظيفته بـ11 يوما فقط، وحينما عاد قرأ في الصحف أن الفندق الذي كان يقطنه سقط أرضا.

من وظيفة لوظيفة

عمل لعدة أيام صحفيا في جريدة الجمهورية ومندوبا لها بالجهاز المركزي للمحاسبات، كما عمل مدرسا في إحدى المدارس الخاصة بمصر الجديدة، ثم عمل بالتليفزيون المصري بعد افتتاحه عام 1960

دخوله الفن

بعد الإعلان عن إنشاء فرقة مسرحية في التليفزيون، تقدم الفنان الراحل إلى الاختبارات ونجح، وقدّم في مسرح التليفزيون عدة أعمال مسرحية، ثم انتقل إلى فرقة مسرح الحكيم، ثم المسرح القومي، وعمل بعدد من مسارح القطاع الخاص

أعمال فنية

بدأ الفنان حسين الشربيني مشواره الفني من خلال فيلم "المارد" ثم قدم أعمالا هامة في السينما أبرزها: "جري الوحوش، خليل بعد التعديل، ضربة شمس، ديك البرابر، صمت الخرفان، الأفوكاتو"

في التليفزيون قدم: "عائلة الحاج متولي، الأيام، الحفار، امرأة من زمن الحب، العرضحالجي" وغيرها

إصابته بالسكر

أصيب الفنان الراحل حسين الشربيني بمرض السكر واشتد عليه المرض بعدما أصيب بمضاعفات المرض مع تعرضه لكسر في الحوض

وفاته

رحل الفنان الكبير عن عالمنا يوم ١٤ سبتمبر ٢٠٠٧ عن عمر يناهز ٧٢ عاما