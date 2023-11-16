بسنت شوقي تمازح زوجها محمد فراج في عيده.. وصورة عائلية مع “القطاقيط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة بسنت شوقي بعيد ميلاد زوجها الفنان محمد فراج بطريقة طريفة، حيث نشرت عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة جمعتهما مع قطّتيهما “شلبي” و”نهى” ومازحته فيها إذ احتفلت بيوم ميلادهما أيضاً، وعلّقت بسنت على الصورة بالقول: “عائلتي، عيد ميلاد سعيد للأرواح الثلاثة المفضلة لي… محمد، شلبي، نهى، الترتيب بيتغير حسب المود”.

وأضافت: “فراج أنا أعشقك وممتنة جداً لوجودك، أنت منزلي دائماً، حتى عندما ينهار العالم، أعلم أنني سأعود إليك، شكراً لك على حبّك وكرمك والدفء، سنة أخرى معاً حبيبي كل سنة وأنت حبيبى”.

واختتمت التعليق بالقول: “شلبي، حبيب مامي، ابني الأول، أحن وألذ ولد في الدنيا… لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونك. أنت السبب الأول الذي يجعلني أعود إلى المنزل… نهى، مجنونة وبتحبي أبوكي أكتر مني، بس cuddles الصبح عندي بالدنيا يا نهنوهي وشلبي، ونهى، العام الماضي لا أعلم كيف كان سيمضي بدون وجودكما في حياتي… عيد ميلاد سعيد قطاقيطي”.

يُذكر أن بسنت شوقي تشارك كضيف شرف مع محمد فراج في فيلم “فوي فوي فوي” المعروض حالياً في دور السينما، ويحتل صدارة قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر في مصر.