شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وآية سماحة أحدث المنضمين لفيلم "ع الماشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان على ربيع خلال أيام تصوير فيلمه الجديد "ع الماشى"، من إخراج محمد الخبيرى، وتأليف أحمد عبد الوهاب ، ويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

ويعرض حاليا للفنان علي ربيع فيلم "بعد الشر" علي المنصات المختلفة وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب ويشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وكان آخر أعمال على ربيع فيلم "زومبى" الذى تم عرضه فى عيد الفطر الماضى، وشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى، ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.