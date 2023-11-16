شكرا لقرائتكم خبر عن "لما بتنجح ببقى حاسس إنها بنتى" كلمات قديمة لـ أحمد فهمى عن هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة هنا الزاهد انفصالها عن زوجها النجم أحمد فهمى رسمياً بعد زواج 4 سنوات، أمس الأربعاء، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة: "الحمد لله تم الانفصال بينى وبين أحمد بعد 4 سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وفى لقاء قديم للنجم أحمد فهمى، فى برنامج "يوم ليك"، للإعلامية سمر يسرى قال: "أنا بحب الكلاب جدا وده سبب الخناقات بينى وبين مراتى هنا الزاهد وهى ليها شخصية قوية جدا وهى فى البيت مسيطرة وبتزعل إنى بهتم بالكلاب وبالذات الكلبة زيزى وبدلعها كتير فبتضايق وتقعد تعيط وقالتلى الكلبة دى هتكون سبب طلاقنا وسنة أولى زواج كان بينا خلافات بس خدنا على بعض".

وأضاف "هنا بتغير عليا أكتر بكتير منى ودائما تكلمنى فيديو كول وبتغير من المعجبات، وبتغير إن معظم الوقت بعقد مع أكرم حسنى ومصطفى خاطر، ومش بنغير على بعض فى الشغل لأن ده شغلى وده شغلها وأكتر موقف اتضايقت منه كنا في الخطوبة وقاعدين في مطعم وست كبيرة قالتلها ليه ده بتاع بنات واتجوز أكتر من مرة سيبيه وقتها لم أرد عليها واحترمت السن الكبير للسيدة، وهنا طفلة ولما بتنجح ببقى حاسس إنها بنتى و بتنجح ودى حاجه حلوة".

وتزوج أحمد فهمى وهنا الزاهد عام 2019 بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً فى أعمال "الواد سيد الشحات" الذى عرض في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومسرحية "جوازة معفرتة" التي تم عرضها بالسعودية، وفيلم "مستر إكس" الذى عرض مؤخراً فى السينمات، وكذلك مسلسل إذاعى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.