شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان وكاظم وعساف يطلقون صرخاتهم فى وجه الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم على تويتر، ما يحدث مع الشعب الفلسطينى يوميا من قصف من الاحتلال الإسرائيلى.

وكتبت النجمة شريهان، قائلة: "الصهاينة الإسرائيليون فى الحقيقة والواقع والتاريخ، من بين أسوأ الأشرار الذين شهدهم العالم على الإطلاق".



شريهان

وقال النجم محمد عساف: "يجهزون الآن كذبتهم القادمة والقتلة هاجموا المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس… هؤلاء المجرمون خاضوا بدماء أهل غزة… رجالاً ونساءً وأطفالا…. لا تعتادوا منظر الدم ولا تصدقوا كلام الكاذبين".



عساف

ونشر النجم كاظم الساهر فيديو يتحدث فيه عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها الأبرياء، كلنا معكم، والكل يحاول فعل أى شىء من أجلكم، نحن نحبكم إخواتنا فى غزة وقلوبنا معكم، أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمن أن يعم السلام والأمل دمتم بخير".

وكتبت الفنانة المعتزلة حنان ترك، قائلة: "ليس عليك أن تكون مسلما لدعم فلسطين بل عليك فقط أن تكون إنسانا".