شكرا لقرائتكم خبر عن نزار يحكى عن غرق شقيقته وأمل تتحدث عن فقدان ثقتها بنفسها فى ورق التوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ شباب الأكاديمية خلال الحلقة الماضية من مسلسل "ورق التوت"، الحكى عن أبرز المواقف الصعبة التى تعرضوا لها خلال حياتهم، وأثرت عليهم، وخلال الحلقة 24 من العمل، بدأ نزار (طارق عبيد) يحكى قصته، من خلال معاناته من الحرب فى سوريا، وقراره ببيع منزلهم والمجىء على القاهرة والعيش بها.

وحكى خلال الحلقة عن كيفية خسارته لشقيقته أثناء سفرهم إلى خارج مصر بالمركب، وبعد تواجد عاصفة قوية، وأثناء محاولته مساعدة والدتهم، وقعت راندا شقيقته ولم يجدها، وتأثر بشدة بهذا الحديث.

كما قررت أمل (حنان عادل) الحديث عن تأثير شقيقها عليها، بسبب سفر والدهم إلى الخليج للعمل هناك، وأخذ شقيقتها مسئوليتها منذ صغرها، وكيف أن حديثه السيئ الدائم جعلها تفقد الثقة فى نفسها، ومحاولتها طول الوقت إثبات عكس كلام شقيقتها، وأنها أثناء ذلك قابلت أحد الأطفال الذى يعانى من تعب والدته ويخاف من خسارتها، والجميع يعامله بشكل سيئ، وعندما توفت والدته جاءها لكنها خذلته، وسط بكائها.



ورق التوت

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

مسلسل "ورق التوت" يعرض من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة cbc في الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 3 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، ويعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 4 مساء، بالاضافة إلى عرض بالتزامن على منصة watch it.