للمرة الرابعة.. جيمي كيميل مقدم حفل جوائز الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - قالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، أن الكوميدي جيمي كيميل يعود لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، لعام 2024، للمرة الثانية على التوالي والرابعة على العموم.



ونشر الحساب الرسمي للأكاديمية The Academy، الخبر، وعلق عليه قائلاٍ: "حسناً، أعتقد أن السر قد انتهى. نقدم لكم مضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 96، جيمي كيميل. مرحباً بعودتك!".

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في مسرح دولبي، في لوس أنجلوس في الولايات المتحدةالأميركية، وذلك يوم الأحد 10 من آذار/ مارس 2024.

ويعتبر هذا الحفل من ابرز الاحتفالات في عالم الترفيه، ويجذب اهتمام الملايين حول العالم.

يذكر أن كيميل كان قد قدم هذا الحفل بين عامي 2017 و2018، ثم عاد مرة أخرى لتقديمه في 2023. وكان كيميل قد قال في تصريح له: "لطالما حلمت بتقديم حفل الأوسكار أربع مرات بالضبط".

وقد صرح كيميل بعد الإعلان عن اسمه لتقديم حفل 2023، وأشار بأن دعوته لتقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الثالثة؛ هي إما شرف عظيم أو فخ، وقال: "في كلتا الحالتين أنا ممتن للأكاديمية لسؤالي بسرعة، بعد أن رفض الجميع العرض".