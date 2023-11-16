ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية بوسي لمتابعيها، صوراً من جلسة تصوير، وذلك بعد إعلان مصفف الشعر هشام ربيع انفصاله عنها خلال الساعات القليلة الماضية.

وتجاهلت بوسي خبر انفصالها عن زوجها، إلا أن العديد من المعلقين على الصور التي نشرتها، انتقدوها لعدم ردّها على ما كشفه طليقها عن أنها تخلت عنه بعد سجنه بسببها.

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة خضراء، من تصميم رغد شبر، فيما نفذ لها تسريحة الشعر شريف رمضان.

وحذفت بوسي جميع الصور التي كانت تجمعها بزوجها في حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن ربيع كان قد أعلن منذ أيام، انفصاله عن بوسي، بسبب عدم وقوفها إلى جانبه عندما حكم عليه بالسجن دفاعاً عنها.

وكان طليق بوسي الأسبق قد اتهم ربيع بالسرقة بالإكراه والاستيلاء على 8 ملايين جنيه مصري.

كانت هذه تفاصيل خبر أول رد فعل لـ بوسي بعد إعلان خبر انفصالها عن هشام ربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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