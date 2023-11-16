بالصورة- للمرة الأولى.. آشلي روبرتس مع حبيبها السري علناً في شوارع لندن

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ميرنا وليد - بيروت - شوهدت الفنانة الأميركية آشلي روبرتس، علناً وللمرة الأولى، مع حبيبها السري الذي يصغرها بنحو 17 عاماً، وذلك في أمسية في العاصمة البريطانية لندن.
وظهرت آشلي وهي تغادر أحد الفنادق مع جورج رولينسون، في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الماضي، بعد موعد غرامي.
ويشار إلى أن أشلي تبلغ من العمر 42 عاماً، بينما جورج يبلغ من العمر 25 عاماً.
وكان الحبيبان قد سافرا سراً إلى دبي الشهر الماضي، وذلك في أول رحلة لهما إلى الخارج معاً.
وتعد علاقة أشلي بجورج هي الأولى منذ انفصالها عن جيوفاني بيرنيس، عضو "Strictly Come Dancing" في أوائل عام 2020.
وكانت آشلي قد صرحت لإحدى الصحف قائلة: "لقد كنت حقاً جيدة في الاعتناء بنفسي وأود أن يأتي شخص ما ويدعمني. ليس مالياً، ولا أحتاج إلى رجل ينفق علي، لكني أود أن أشارك حياتي مع شخص أستمتع بصحبته ويدعمني. أريد تجربة العالم مع شخص يجعلني أضحك، ولكن لديه أيضاً الذكاء العاطفي لإجراء محادثة ممتعة".
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