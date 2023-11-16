فيديو نادر للفنان الراحل جورج الراسي وهو يغني على المسرح بعمر الـ11 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - فيديو نادر يظهر فيه الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، وهو يغني على المسرح بعمر الـ11 عاماً، وتحديداً في برنامج "سفينة نوح" عام 1991.
يُذكر أن الفنان جورج الراسي رحل عن عمر ناهز 42 عاماً في حادث سير مروّع، في المنطقة الدولية الفاصلة بين لبنان وسورية.
جورج الراسي ترك إرثاً فنياً كبيراً حيث أنه يمتلك الكثير من الأغنيات الناجحة، بينها وحدك إنت وإنت الحب وروحي والحب المجنون وقلبي مات ولعيونك حبيبي ويا ديب وكيف أوصفك وغيرها من الأغنيات التي ما زال الناس يرددونها حتى اليوم.
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